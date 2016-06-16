 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тбилиси задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана

    Задержанный был объявлен в розыск висбаденским бюро Интерпола с февраля 2016 года

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана Эльвин И. задержан при въезде в Грузию из Турции сотрудниками  тбилисского бюро Интерпола и службы пограничного миграционного контроля "Сарпи" организационного управления главного управления Аджарии департамента патрульной полиции МВД Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, Эльвин И.  был объявлен в розыск висбаденским бюро Интерпола с февраля 2016 года.

    По информации МВД Грузии, задержанный гражданин Азербайджана обвиняется в нарушении 249-й, 250-й и 25-й статей УК Германии, что подразумевает грабеж при отягчающих обстоятельствах.

    Сейчас в отношении Эльвина И. ведутся предусмотренные законом предэкстрадиционные процедуры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi