В связи с преступлениями в Гяндже арестованы еще 7 человек

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В связи с преступениями, совершенными 10 июля в Гяндже, арестованы еще 7 человек, в том числе находящийся в розыске Ибрагимов Самир Рамиз оглу.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, в связи с событиями 10 июля в целом арестованы 22 человека . Один человек был задержан сегодня ночью при попытке пресечь азербайджано-грузинскую границу на территории Газахского района.

Кроме того, согласно сообщению, в связи с покушением 3 июля на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева задержаны 13 человек. Восемь человек объявлены розыск.