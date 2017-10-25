В связи с побегом заключенных уволены 11 сотрудников Пенитенциарной службы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку в связи с фактом побега заключенных уволены 11 сотрудников Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, уволены контролирующие заключенных в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку сотрудники Пенитенциарной службы - Эльвин Намазов, Илькин Эмилов, Вюсал Мамедов, Техран Мусаев и еще 4 сотрудника, имена которых пока не сообщаются.

Кроме того, начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов, в отношении которых сегодняшним решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, были уволены из органов юстиции.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные А.Агами и Э.Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А.Агами и Э.Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что известный в криминальном мире А.Агами является одним из лиц, близких к находившемуся под арестом "Лоту Гули".

А Э.Мамедов по прозвищу "Годжа" в основном известен как Этибар Гаджигабульский.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу и задержанию беглецов продолжаются.

Отметим, что один из арестованных - начальник караула Джейхун Самедов является племянником заместителя начальника Пенитенциарной службы, генерал-майора юстиции Гусейна Алиханова.