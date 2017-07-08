В связи с инцидентом в центре отдыха в Исмаиллинском районе возбуждено уголовное дело

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В связи с фактом смерти двух человек и получением трамв двух других человек в центре отдыха "Green House" в Исмаилинском районе, в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

По делу назначены соответствующие экспертизы с целью определения причины случившегося.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лица или лиц, виновных в данном инциденте, а также на которых были возложены задачи по соблюдению техники безопасности или других правил охраны труда.

Отметим, что инцидент произошел накануне, 7 июля. Так, в центре отдыха вошедших в бассейн 4 человек ударило током. В результате житель Баку Эмин Адыгезалов и житель Абшеронского района Гюльгусейн Гулиев скончались. Житель Загатальского района Эльтакин Омаров и житель города Баку Закир Алиев получили телесные повреждения.