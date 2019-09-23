В Сумгайыте задержали угрожавшего полицейским пистолетом

19 сентября около 9 часов на территории поселка Гилязи Хызинского района Азербайджана сотрудники районного отдела полиции остановили вызвавший подозрение автомобиль марки ВАЗ-2109.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, когда автомобиль остановился, из него неожиданно вышел пассажир и, угрожая сотрудникам полиции пистолетом, скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, которым оказался житель поселка Гилязи по имени Агагюль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в его доме были обнаружены и изъяты 65 патронов, 1 обойма, 2 кобуры, черная маска, наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 234 УК АР.

В результате безотлагательных и оперативно-розыскных мероприятий ранее судимый Агагюль Агаев был задержан на территории Сумгайыта.

По факту продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.