В Сумгайыте задержаны обворовавшие спортклуб и юридическую консультацию

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники 3-го отделения Управления полиции города Сумгайыт провели операцию.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, были задержаны жители города Раиз Нифталиев, Гаджибаба Нуруллаев и Сейфеддин Асланов, подозреваемые в краже денег, сейфа с документами, протеиновых напитков и школьных принадлежностей из 1 офиса, 1 магазина, 1 спортивного клуба и 1 юридической консультации.

Продолжается расследование.