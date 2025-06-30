В Сумгайыте скончался рабочий, упавший с крыши во время ремонта

В Сумгайыте скончался рабочий, упавший с крыши во время ремонта.

В Сумгайыте скончался рабочий, упавший с крыши во время ремонта.

Как передаёт Report, в городе Сумгайыт скончался рабочий, получивший тяжёлые травмы в результате несчастного случая, произошедшего около 20 дней назад во время ремонта частного дома в садовом массиве Новханы.

Пострадавший — Вусал Кулиев, 1981 года рождения — сорвался с крыши и получил множественные телесные повреждения. Он был срочно доставлен в больницу и помещён под наблюдение врачей.

Как сообщили в Сумгайытском медицинском центре, 10 июня около 17:25 пострадавший был госпитализирован во 2-ю городскую больницу. Ему был поставлен диагноз: множественные переломы шейных позвонков, сочетанная травма, тяжёлое сдавление спинного мозга. Пациент был помещён в реанимацию и прооперирован. Несмотря на усилия врачей, он скончался сегодня в больнице.

Тело направлено в Сумгайытское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии для вскрытия.

По факту проводится расследование.