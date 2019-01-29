В Сумгайыте пропала без вести 21-летняя девушка - ФОТО

Сумгайыт. 29 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте пропала без вести девушка, вышедшая из магазина, в котором работала.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, проживающая в частном доме в 52-м квартале г.Сумгайыт Хадиджа Ризван гызы Керимли 1998 г.р. вышла из расположенного во 2-м микрорайоне магазина женской одежды, после чего пропала.

Приметы Хадиджи Керимли: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные.

Выходя из дома на ней были черная куртка с капюшоном, черные джинсовые брюки и белая спортивная обувь.

Лиц, располагающих информацией о Х.Керимли, просим связаться с Управлением полиции города Сумгайыт или позвонить по номерам (018) 65-4-44-81, 055-286-39-46.