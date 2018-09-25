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    В Сумгайыте пропал без вести 55-летний мужчина

    Сумгайыт. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте пропал без вести 55-летний мужчина.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в дачном массиве Джорат. 

    Житель Сумгайыта Нусрет Джаван оглу Алиев 1963 г.р. вышел из дома и больше не вернулся. 

    На нем были черные брюки, белая рубашка, черная обувь, на плече была рабочая сумка. 

    Рост Н.Алиева 160 см, среднего телосложения, смуглый, редкие волосы. 

    Если кто-то располагает информацией об Н.Алиеве выражается просьба сообщить по телефонам (018) 65-4-02-02 ; 64-2-03-65; (055) 347-32-82.

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