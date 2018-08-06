В Сумгайыте два человека получили ожоги, разжигая мангал

Сумгайыт. 6 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 22-летний юноша получил ожоги, разжигая мангал.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Иншаатчылар.

Житель Сумгайыта Араз Арзу оглу Исмаилов 1996 г.р. вместе с родными пытался разжечь мангал и вместо керосина вылил на уголь бензин. В результате А.Исмаилов и один из его близких получили ожоги. Их доставили в Бакинскую городскую клиническую больницу №5. Состояние А.Исмаилова расценивается как тяжелое. Другой пострадавший отказался от лечения и сбежал из медицинского учреждения.

На данный момент устанавливаются причины инцидента.