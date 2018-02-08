В Сумгайыте автомобиль сбил школьницу

Сумгайыт. 8 февраля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт автомобиль сбил идущую в школу 13-летнюю ученицу.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован в 19-ом квартале города.

Так, жительницу города Малахат Джейхун гызы Ибрагимову 2005 г.р. при попытке перейти дорогу сбил автомобиль. С полученной тяжелой черепно-мозговой травмой, она была доставлена в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Сообщается, что ученица 7 класса находится в тяжелом состоянии.

По данному факту ведется расследование.