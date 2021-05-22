В Сумгайыте арестован автохулиган

В Сумгайыте задержан водитель, который создавал аварийные ситуации, подвергая опасности здоровье и жизнь участников дорожного движения

В Сумгайыте задержан водитель, который, нарушая правила дорожного движения за рулем своего автомобиля, создавал аварийные ситуации, подвергая опасности здоровье и жизнь участников дорожного движения.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, житель города Руфат Сарханов на своем автомобиле Khazar LX неоднократно совершал автохулиганские действия.

Водитель был задержан сотрудниками Управления Государственной дорожной полиции города Сумгайыт. Сумгайытский городской суд приговорил Р.Сарханова к 15 дням административного ареста, его лишили водительских прав на год.