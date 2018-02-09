В Сумгайыте 71-летнего мужчину сбил автомобиль

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Сумгайыт. 9 февраля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт 71-летнего мужчину сбил автомобиль.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории именуемой "Первый квартал".

Так, переходившего дорогу жителя города Халила Магомед оглу Исаева 1947 г.р. сбил автомобиль марки Opel.

Х.Исаев с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. После резкого ухудшения его состояния, пострадавший был переведен в одну из больниц города Баку.

Водитель автомобиля был задержан.

По данному факту ведется расследование.