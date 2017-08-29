В суд направлено уголовное дело лица, обвиняемого в убийстве в Баку 44-летнего мужчины

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку завершены и переданы в суд результаты предварительного следствия по уголовному делу в отношении Эльмана Магеррамова, который обвиняется в убийстве.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 5 сентября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Мирзы Ханкишиева.

Отметим, что убийство было совершено в мае этого года на улице Тебриза, 2, недалеко от нового выхода станции метро "28 Мая". На территории расположенной здесь постройки обнаружили тело жителя лянкяранского села Кяргялан Мушвига Фирдовси оглу Алиева 1973 г.р. У мужчины были обнаружены многочисленные травмы в области головы.

В ходе расследования выяснилось, что М.Алиев был убит Магеррамовым Эльманом Али оглу 1965 г.р. Хотя после совершения убийства Э.Магеррамов сбежал с места преступления, чуть позже его удалось задержать.

Он обвиняется по ст. 120.2.2 и 120.2.9 УК.