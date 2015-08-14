В суд будет подано ходатайство об изменении меры пресечения Джавиду Гусейнову на домашний арест

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Сабаильский районный суд будет подано ходатайство об изменении меры пресечения бывшему капитану футбольного клуба "Габала" Джавиду Гусейнову на домашний арест. Об этом Report сообщил его адвокат Адам Мамедов.

Он подчеркнул, что ходатайство будет подано на следующей неделе.

Отметим, что сегодня в Апелляционном суде города Баку была рассмотрена апелляционная жалоба Д.Гусейнова. Решение Сабаильского районного суда в виде ареста на 3 месяца в качестве меры пресечения в отношении футболиста было оставлено в силе.