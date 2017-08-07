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    В столице за прошлые сутки автомобили сбили 3 человек

    Все трое были размещены в Клинический медцентр© Courtesy İmage

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Вчера в столице автомобили сбили 3 человек.

    Как сообщает Report, инциденты произошли в Сураханском, Низаминском и Сабунчинском районах.

    В поселке Говсан автомобиль сбил переходившего дорогу Алекперова Джанполада Баба оглу 1966 г.р. Он получил различные травмы.

    Второй инцидент произошел перед "рынком 8 км". Легковой автомобиль наехал на стоящую на автобусной остановке Этибарову Инар Садреддин гызы 1963 г.р. Она получила тяжелую травму.

    Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Бильгя. Алиев Турал Али оглу 1991 г.р. вышел с территории пляжа и отправился за хлебом. Он был сбит легковым автомобилем и получил черепно-мозговую травму.

    Все трое были размещены в Клинический медцентр.

    По фактам ДТП правоохранительными органами ведутся расследования.

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