В Сирии погибли 2, ранены 5 военнослужащих турецкой армии

Министерство национальной обороны Турции распространило информацию о проводимых в Сирии военных операциях.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, по меньшей мере погибли два турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб.

По информации, было убито более 50 бойцов режима [президента Сирии Башара Асада], уничтожены пять танков, два БТР, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка.

Отметим, что Вооруженные силы Турции приступили в сирийском регионе Идлиб к военным операциям против бойцов режима.