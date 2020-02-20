В Сирии погибли 2, ранены 5 военнослужащих турецкой армии

Министерство национальной обороны Турции распространило информацию о проводимых в Сирии военных операциях.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, по меньшей мере погибли два турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб.
По информации, было убито более 50 бойцов режима [президента Сирии Башара Асада], уничтожены пять танков, два БТР, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка.
Отметим, что Вооруженные силы Турции приступили в сирийском регионе Идлиб к военным операциям против бойцов режима.