О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы

В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы На освобожденных территориях сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Происшествия
19 июня 2021 г. 12:52
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы

На освобожденных территориях сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела полиции Шушинского района и военнослужащих Внутренних войск совместно с соответствующими структурами Службы госбезопасности на территории города были обнаружены и переданы по назначению 13 различных видов гранат, 1 автомат, 1 гранатомет, 1 противотанковая мина, 20 различных ракет, 26 автоматных магазинов, 1 пушечный снаряд, 7 124 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşada silah-sursat aşkar edilib

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
13 июня 2021 г. 11:49
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане
12 июня 2021 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi