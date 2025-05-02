О нас

В Ширване пять человек пострадали в ДТП

В Ширване пять человек пострадали в ДТП В Ширване пять человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей.
Происшествия
2 мая 2025 г. 23:18
В Ширване пять человек пострадали в ДТП

В Ширване пять человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей.

Как сообщает аранское бюро Report, в ДТП пострадали жительница Баку Баширова Айшан Ильгар гызы, 1997 года рождения, жительница Ширвана Баширли Г. А., житель Нефтчалинского района Баширли Али Садагат оглу, 1988 года рождения, жительница Абшеронского района Баширли Лейла Ильгар гызы, 1995 года рождения, и еще один человек.

Они доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şirvanda yol qəzası olub, yaralılar var

Экслюзивные новости

ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi