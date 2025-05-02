В Ширване пять человек пострадали в ДТП

В Ширване пять человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей.

В Ширване пять человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей.

Как сообщает аранское бюро Report , в ДТП пострадали жительница Баку Баширова Айшан Ильгар гызы, 1997 года рождения, жительница Ширвана Баширли Г. А., житель Нефтчалинского района Баширли Али Садагат оглу, 1988 года рождения, жительница Абшеронского района Баширли Лейла Ильгар гызы, 1995 года рождения, и еще один человек.

Они доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.