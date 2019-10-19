В Шемкире пропала без вести 25-летняя женщина - ФОТО

25-летняя жительница Шамкирского района Азербайджана пропала без вести.
Как передает Report, жительница села Сабиркенд Гюльнар Танрывердиева 1994 года рождения 17 октября около 11 часов вышла из своего дома и не вернулась.
Выходя из дома она была в черных брюках и сиреневой кофте.
Танрывердиева замужем, у нее двое детей. Она получала лечение в Баку в связи с психологическим заболеванием.
Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого лица, просьба сообщить по телефонам:
+994513094929
+994504508062
+994507211194
+994505018701
Orxan RasifoğluАвтор новости