В Шемкире пропала без вести 25-летняя женщина - ФОТО

25-летняя жительница Шамкирского района Азербайджана пропала без вести.

Как передает Report, жительница села Сабиркенд Гюльнар Танрывердиева 1994 года рождения 17 октября около 11 часов вышла из своего дома и не вернулась.

Выходя из дома она была в черных брюках и сиреневой кофте.

Танрывердиева замужем, у нее двое детей. Она получала лечение в Баку в связи с психологическим заболеванием.

Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого лица, просьба сообщить по телефонам:

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