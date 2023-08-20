В Шамкире микроавтобус с рабочими попал в ДТП, пострадали шесть человек

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил рабочих, в аварии пострадали шесть человек.

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил рабочих, в аварии пострадали шесть человек.

Как сообщает западное бюро Report , инцидент зафиксирован на дорогу в поселок Кюр.

По предварительной информации, причиной ДТП стал вышедший на проезжую часть дороги скот, после чего водитель микроавтобуса "ГАЗель" потерял управление и сбил животное.

В аварии травмы различной степени тяжести получили Г.Сафарова, 1995 года рождения, К.Мамедова (1979), Д.Мамедова (1967), Э.Майылов (1997), И.Зейналова (1974) и Т.Алиева (1964).

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведутся проверки.