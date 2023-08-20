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В Шамкире микроавтобус с рабочими попал в ДТП, пострадали шесть человек

В Шамкире микроавтобус с рабочими попал в ДТП, пострадали шесть человек В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил рабочих, в аварии пострадали шесть человек.
Происшествия
20 августа 2023 г. 08:29
В Шамкире микроавтобус с рабочими попал в ДТП, пострадали шесть человек

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил рабочих, в аварии пострадали шесть человек.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на дорогу в поселок Кюр.

По предварительной информации, причиной ДТП стал вышедший на проезжую часть дороги скот, после чего водитель микроавтобуса "ГАЗель" потерял управление и сбил животное.

В аварии травмы различной степени тяжести получили Г.Сафарова, 1995 года рождения, К.Мамедова (1979), Д.Мамедова (1967), Э.Майылов (1997), И.Зейналова (1974) и Т.Алиева (1964).

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведутся проверки.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə fəhlələr qəzaya düşüb, yaralananlar var

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