В Шамкире микроавтобус с рабочими попал в ДТП, пострадали шесть человек

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил рабочих, в аварии пострадали шесть человек.
Как сообщает западное бюро
По предварительной информации, причиной ДТП стал вышедший на проезжую часть дороги скот, после чего водитель микроавтобуса "ГАЗель" потерял управление и сбил животное.
В аварии травмы различной степени тяжести получили Г.Сафарова, 1995 года рождения, К.Мамедова (1979), Д.Мамедова (1967), Э.Майылов (1997), И.Зейналова (1974) и Т.Алиева (1964).
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведутся проверки.