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    В Шамкире 22-летний мужчина получил ножевое ранение

    Инцидент произошел сегодня ночью

    Шамкир. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано минувшей ночью напротив магазина мебели на участке автомагистрали Баку-Газах, пролегающем по территории Шамкирского района.

    Житель села Кёнуллю Шамкирского района Кянан Эльчин оглу Идрисли 1995 г.р. во время спора получил ножевое ранение со стороны неизвестного лица. Раненый был помещен в больницу. Состояние получившего ножевое ранение в область живота оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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