В Шамкире 22-летний мужчина получил ножевое ранение

Шамкир. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано минувшей ночью напротив магазина мебели на участке автомагистрали Баку-Газах, пролегающем по территории Шамкирского района.

Житель села Кёнуллю Шамкирского района Кянан Эльчин оглу Идрисли 1995 г.р. во время спора получил ножевое ранение со стороны неизвестного лица. Раненый был помещен в больницу. Состояние получившего ножевое ранение в область живота оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.