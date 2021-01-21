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В Шабране задержали двух мужчин за незаконную охоту

В Шабране задержали двух мужчин за незаконную охоту Сотрудниками Шабранского районного отдела полиции (РОП) продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение случаев незаконной охоты
Происшествия
21 января 2021 г. 10:49
В Шабране задержали двух мужчин за незаконную охоту

Сотрудниками Шабранского районного отдела полиции (РОП) продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение случаев незаконной охоты.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проводимых сотрудниками РОП оперативных мероприятий, на территории района граждане А.Гусейнли и М.Гадиров были задержаны за незаконную охоту и доставлены в отделение полиции.

Всего у задержанных изъято 10 голов дикой птицы и 2 ружья.

По факту в Шабранском РОП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanıldı

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