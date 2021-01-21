В Шабране задержали двух мужчин за незаконную охоту

Сотрудниками Шабранского районного отдела полиции (РОП) продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение случаев незаконной охоты

Сотрудниками Шабранского районного отдела полиции (РОП) продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение случаев незаконной охоты.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проводимых сотрудниками РОП оперативных мероприятий, на территории района граждане А.Гусейнли и М.Гадиров были задержаны за незаконную охоту и доставлены в отделение полиции.

Всего у задержанных изъято 10 голов дикой птицы и 2 ружья.

По факту в Шабранском РОП проводится расследование.