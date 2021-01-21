В Шабране задержали двух мужчин за незаконную охоту

Сотрудниками Шабранского районного отдела полиции (РОП) продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение случаев незаконной охоты.
Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проводимых сотрудниками РОП оперативных мероприятий, на территории района граждане А.Гусейнли и М.Гадиров были задержаны за незаконную охоту и доставлены в отделение полиции.
Всего у задержанных изъято 10 голов дикой птицы и 2 ружья.
По факту в Шабранском РОП проводится расследование.