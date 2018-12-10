В Шабране из дома украдено 2900 манатов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Шабране в квартире совершена кража.

Как сообщает северное бюро Report, проживающий по адресу ул. З. Алиевой Расулов Тарлан Амирага оглы при возвращении домой из свадьбы обнаружил кражу.

Т.Расулов обратился в Шабранское РОП сообщив о том, что из его дома украдено 2900 манат.

Из-за стрессового состояние жены Т.Расулова была вызвана бригада скорой помощи.

По факту следственный отдел Шабранского РОП ведет расследование.

Ранее в Шабране 18-летний парень скончался в результате удара током во время совершения кражи.