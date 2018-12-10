В Шабране из дома украдено 2900 манатов

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Шабране в квартире совершена кража.
Как сообщает северное бюро Report, проживающий по адресу ул. З. Алиевой Расулов Тарлан Амирага оглы при возвращении домой из свадьбы обнаружил кражу.
Т.Расулов обратился в Шабранское РОП сообщив о том, что из его дома украдено 2900 манат.
Из-за стрессового состояние жены Т.Расулова была вызвана бригада скорой помощи.
По факту следственный отдел Шабранского РОП ведет расследование.
Ранее в Шабране 18-летний парень скончался в результате удара током во время совершения кражи.
Valeh DadaşovАвтор новости