В Шабране автомобиль сбил пешехода насмерть

Шабран. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Агалыг.

В центральной больнице Шабрана сообщили, что в вечерние часы на карете скорой помощи был доставлен мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, мужчину сбил автомобиль.

По факту ведется расследование.

Ранее в Агдаше автомобиль сбил пешехода насмерть.