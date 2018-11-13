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    В Шабране автомобиль сбил пешехода насмерть

    Шабран. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Агалыг.

    В центральной больнице Шабрана сообщили, что в вечерние часы на карете скорой помощи был доставлен мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, мужчину сбил автомобиль.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Агдаше автомобиль сбил пешехода насмерть.

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