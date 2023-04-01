В Сальяне задержан водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, был задержан водитель, управляющий транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, был задержан водитель, управляющий транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Report в Ширванской региональный группе пресс-службы Министерства внутренних дел, водитель автомобиля марки "Тойота" Гурбан Меликов был остановлен за нарушение правил дорожного движения.

У сотрудников ГДП возникли подозрения, что водитель находится под воздействием наркотических средств, на основании чего было проведено соответствующее медицинское освидетельствование. По результатам экспертизы было выявлено, что Г.Меликов находится в состоянии наркотического опьянения после употребления марихуаны.

Собранные в отношении нарушителя материалы были пересланы в Сальянский районный суд для дачи юридической оценки.