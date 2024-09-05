В Сальяне мотоциклист совершил наезд на несовершеннолетнего

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. включая несовершеннолетнего.

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла, в котором пострадали два человека, включая несовершеннолетнего.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Х.Р. Улутюрк данного города.

Так, мотоцикл, которым управлял житель села Дженган Нефтчалинского района Агабаба Умидвар оглу Маликов (2003 г.р.), сбил жительницу села Йолустю Сальянского района Асмар Тогрул гызы Керимову (2018 г.р).

В результате ДТП водитель и ребенок получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.