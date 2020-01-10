В Сальяне перевернулся микроавтобус, пострадали трое

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали три человека.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня утром на отрезке дороги Сальян-Ширван, пролегающей по территории районного села Гырхчыраг. Так, водитель находящегося в движении микроавтобуса марки "Газель" неожиданно потерял управление и микроавтобус повернулся на обочине.

В результате различные телесные травмы получили жители села Муган Гянджали Сабирабадского района – Мирзаева Нушаба Надир гызы 1971 г.р., Гулиев Фаик Явер оглу 199 г.р. и Гусейнова Дилбар Аллахпаи гызы 1960 г.р. Пострадавшие были госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.