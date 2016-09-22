В Сальяне убит 29-летний парень

Сальян. 22 сентября. REPORT.AZ/ В городе Сальян убит 29-летний парень.

Как сообщает региональное бюро Report, случай зарегистрирован сегодня утром на улице Эльчина Иманова.

Согласно информации, Низами Мугабил оглу Рзаев, проживающий по адресу: город Сальян, улица Э.Иманова, 18, был ранен ножом неким Адалятом. Он получил 5 ножевых ранений и был госпитализирован в Сальянскую районную центральную больницу. Хотя Н.Рзаев был прооперирован, спасти его не удалось.

По факту в Сальяснкой районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.