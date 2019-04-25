В Сальяне произошло ДТП, пострадали 9 человек

В Сальяне произошло ДТП, пострадали 9 человек

25 апреля, 2019 20:43

https://report.az/storage/news/c06a76392a9405d548a191e5158937cd/91902859-78ba-49a0-a628-fad931311878_292.jpg В Сальяне произошло ДТП. Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером в селе Нохудлу. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус марки "ГАЗель" и легковой автомобиль марки "Mercedes". В результате ДТП пострадали 9 человек. Это жители Сальяна Керимов Билал Назир оглу 1999 г.р., Аманова Азиза Амир гызы 1962 г.р., Исмаилов Заур Адиль оглу 1978 г.р., Мурадов Эльмеддин Юрис оглу 1979 г.р., жители Джалилабада Гусейнов Азизага Мамедага оглу 1981 г.р., Солтанов Мамедгулу Хатем оглу 1952 г.р., жительницы Баку Алиева Шафа Фамиль гызы 2001 г.р., Зейналова Хумраз Фейруз гызы 1965 г.р. Пятеро из них помещены в больницу, четверым назначили амбулаторное лечение.

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