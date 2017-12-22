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    В Сальяне найден труп пропавшего без вести мужчины - ФОТО

    Вюгар Магерамов ушел из дома 26 ноября в поисках работы

    Сальян. 22 декабря. REPORT.AZ/ Найден труп пропавшего без вести 45 летнего мужчины. 

    Как передает Аранское бюро Report, тело 45 летнего жителя села Кюрсянги, Магерамова Вюгара Магерам оглы найдено в коллекторе около деревни.

    Отец двоих детей Вюгар Магерамов 26 ноября этого года отправился в соседнюю деревню Йеникянд в поисках работы, но так и не вернулся. По словам его родных, в течение этого месяца, они не могли получить о нем каких - либо вестей.

    По факту ведется расследование. 

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