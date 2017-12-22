В Сальяне найден труп пропавшего без вести мужчины - ФОТО

Сальян. 22 декабря. REPORT.AZ/ Найден труп пропавшего без вести 45 летнего мужчины.

Как передает Аранское бюро Report, тело 45 летнего жителя села Кюрсянги, Магерамова Вюгара Магерам оглы найдено в коллекторе около деревни.

Отец двоих детей Вюгар Магерамов 26 ноября этого года отправился в соседнюю деревню Йеникянд в поисках работы, но так и не вернулся. По словам его родных, в течение этого месяца, они не могли получить о нем каких - либо вестей.

По факту ведется расследование.