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    В Сабунчинском районе произошла поножовщина

    Виновный в инциденте скрылся с места происшествия
    © Courtesy İmage

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе мужчина средних лет получил ножевое ранение недалеко от своего дома.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на улице Асифа Асадуллаева в Сабунчинском районе.

    По словам 33-летнего Гейбата Алиева, он получил ножевое ранение со стороны неизвестного лица. Раненый при помощи окружающих был доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Нападавший скрылся с места происшествия.

    Г. Алиеву врачи сделали операцию. В настоящее время продолжается его лечение в отделении реанимации.

    Факт расследуется сотрудниками 12-го отделения Сабунчинского районного управления полиции г. Баку.

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