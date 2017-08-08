В Сабунчинском районе произошла поножовщина

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе мужчина средних лет получил ножевое ранение недалеко от своего дома.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на улице Асифа Асадуллаева в Сабунчинском районе.

По словам 33-летнего Гейбата Алиева, он получил ножевое ранение со стороны неизвестного лица. Раненый при помощи окружающих был доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Нападавший скрылся с места происшествия.

Г. Алиеву врачи сделали операцию. В настоящее время продолжается его лечение в отделении реанимации.

Факт расследуется сотрудниками 12-го отделения Сабунчинского районного управления полиции г. Баку.