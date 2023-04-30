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В Сабирабаде автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие

В Сабирабаде автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие В Сабирабаде шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозящим школьников.
Происшествия
30 апреля 2023 г. 20:55
В Сабирабаде автобус со школьниками попал в ДТП, есть пострадавшие

В Сабирабаде шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим школьников.

Как передает аранское бюро Report, учащиеся возвращались с экзамена для участия в республиканском конкурсе.

В результате столкновения транспортного средства с преградой на обочине дороги травмы различной степени тяжести получили жители села Гаратепе Зарифа Эльсевяр гызы Азизова, 2010 года рождения, Гюнель Алескер гызы Джафарова, 2010 года рождения, сопровождавший их преподаватель Бахтияр Хафиз оглу Мевлютов, 1969 года рождения, а также еще три школьника.

Пострадавшие доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту начаты проверки.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda şagirdlərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

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