В России задержан 22 тонн фундука, следовавших транзитом из Азербайджана в Италию

Баку. 20 Февраля. REPORT.AZ/ Сегодня, 20 февраля, на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на дагестанском участке государственной границы РФ госинспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не допущено к ввозу 22 тонны фундука.
Как передает Report, об этом сообщает сайт Россельхознадзора РД.
Товар следовал транзитом из Азербайджанской Республики в Италию.
По информации источника, основанием для задержания стало выявление нарушений в ходе проведения фитосанитарного контроля.
Так, в рамках проверки было выявлено, что указанная страна происхождения в фитосанитарном сертификате (Азербайджан) не соответствует реально указанной стране происхождения на маркировке (Турция).
В партии также был обнаружен карантинный объект – семена повилики, наносящей огромный урон полевым угодьям.
Тем самым владелец груза нарушил закон «О карантине растений», за что привлечен к административной ответственности, заключил источник.
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