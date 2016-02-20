В России задержан 22 тонн фундука, следовавших транзитом из Азербайджана в Италию

Баку. 20 Февраля. REPORT.AZ/ Сегодня, 20 февраля, на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на дагестанском участке государственной границы РФ госинспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не допущено к ввозу 22 тонны фундука.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Россельхознадзора РД.

Товар следовал транзитом из Азербайджанской Республики в Италию.

По информации источника, основанием для задержания стало выявление нарушений в ходе проведения фитосанитарного контроля.

Так, в рамках проверки было выявлено, что указанная страна происхождения в фитосанитарном сертификате (Азербайджан) не соответствует реально указанной стране происхождения на маркировке (Турция).

В партии также был обнаружен карантинный объект – семена повилики, наносящей огромный урон полевым угодьям.

Тем самым владелец груза нарушил закон «О карантине растений», за что привлечен к административной ответственности, заключил источник.