В России при пожаре в жилом доме погибли трое детей

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ После ликвидации пожара в одноэтажном частном жилом доме в населенном пункте в российском Благовещенске обнаружены тела детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Родители смогли выбраться на улицу вместе со старшей дочерью 2012 года рождения. По данным прокуратуры, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками. Представитель ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По информации следствия, родители погибших детей и их пятилетняя дочь госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, а также представители МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий также будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза выживших пострадавших для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также судебная медицинская экспертиза тел погибших для установления причины смерти. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза - для установления очага и точной причины возгорания.