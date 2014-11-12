​В России мужчина из-за долгов убил жену и троих детей

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Следователи обвинили 35-летнего мужчину в Приморском крае в убийстветроих детей и жены, которых обнаружили после пожара в частном доме.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Следственного комитета Российской Федерации, по версии следствия, 4 ноября 2014 года в вечернее время семья, состоящая из трех детей 2-х, 8-и, 13-и лет, их матери и отца, находилась в частном доме по улице Воровского в городе Артеме.

Тогда же отец семейства задумал убить семью. Для реализации задуманного он воспользовался удлиненным эластичным предметом и поочередно задушил супругу и детей. Как пояснил обвиняемый, к таким действиям его подтолкнула бытовая неустроенность и денежные долги.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.