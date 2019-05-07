В России хотят создать "синтетическую личность" с помощью суперкомпьютера

"Синтетическую личность" планируют создать с помощью искусственного интеллекта на базе суперкомпьютера в Дальневосточном федеральном университете, сообщает пресс-служба вуза, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайшее время суперкомпьютер планируется задействовать, в частности в рамках масштабного исследовательского проекта, направленного на создание так называемой синтетической личности, которая сможет распознавать человеческую речь и поддерживать продолжительную и осмысленную беседу", - говорится в сообщении.

В университете пояснили, что разработка такой нейросистемы может быть использована в коммерческих целях или в рамках государственной службы.

"Одно из возможных предназначений искусственного интеллекта — работа консультантом в контактном центре какой-либо госструктуры или коммерческой компании", - добавили в пресс-службе.