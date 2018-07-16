В результате ДТП в Сальяне 1 человек получил ранения

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Сальян. 16 июля. REPORT.AZ/ Во время дорожно-транспортного происшествия на территории Сальяна 1 получил ранения.
Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Сарван.
Автомобиль марки "Жигули" потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.
В результате ДТП жительница села Сарван, 1979-го года рождения Алиева Самира Имран гызы получила повреждения различной степени тяжести.
С.Алиева была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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