В результате ДТП в Сальяне 1 человек получил ранения

16 июля, 2018 07:46

© Report.az Сальян. 16 июля. REPORT.AZ/ Во время дорожно-транспортного происшествия на территории Сальяна 1 получил ранения. Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Сарван. Автомобиль марки "Жигули" потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. В результате ДТП жительница села Сарван, 1979-го года рождения Алиева Самира Имран гызы получила повреждения различной степени тяжести. С.Алиева была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование.

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