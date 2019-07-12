В регионе Азербайджана пропал 18-летний парень - ФОТО

Пропал житель села Гёйшабан Лянкяранского района Азербайджана Ахундлу Руфат Расим оглу (2001-го года рождения).

Как передаёт южное бюро Report, об этом сообщили родители пропавшего.

Согласно информации, Р.Ахундлу вчера покинул зал, в котором обычно тренируется, и не вернулся домой. В последний раз его видели в городе Лянкяран приблизительно в 20:00. Р.Ахундлу был одет в серую рубашку, белые брюки, при нём была спортивная сумка. Семья Р.Ахундлу сообщила о нём в Лянкяранское городское районное отделение полиции.

Видевших его просим сообщить в Лянкяранское городское районное отделение полиции или же по телефону (055) 673-65-07.