 Наверх

В регионе Азербайджана пропал 18-летний парень - ФОТО

В регионе Азербайджана пропал 18-летний парень

Пропал житель села Гёйшабан Лянкяранского района Азербайджана Ахундлу Руфат Расим оглу (2001-го года рождения).

Как передаёт южное бюро Report, об этом сообщили родители пропавшего.

Согласно информации, Р.Ахундлу вчера покинул зал, в котором обычно тренируется, и не вернулся домой. В последний раз его видели в городе Лянкяран приблизительно в 20:00. Р.Ахундлу был одет в серую рубашку, белые брюки, при нём была спортивная сумка. Семья Р.Ахундлу сообщила о нём в Лянкяранское городское районное отделение полиции.

Видевших его просим сообщить в Лянкяранское городское районное отделение полиции или же по телефону (055) 673-65-07.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!