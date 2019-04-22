В регионе Азербайджана обнаружена ручная граната Ф-1 - ФОТО

На территории села Гёйшабан в Лянкяранском районе Азербайджана была обнаружена ручная граната Ф-1.

Как передаёт Report, об этом сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА).

Отмечается, что на основании полученной оперативной информации специальная мобильно-оперативная группа АНАМА совместно с сотрудниками Отдела полиции Лянкяранского района были незамедлительно направлены на территорию.

В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и транспортирована для последующей ликвидации на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ 1 ед. ручной гранаты Ф-1.