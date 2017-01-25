В психоневрологическом диспансере в Баку зарегистрирован случай смерти

Баку. 25 января REPORT.AZ/ Женщина, находящаяся на лечении в психоневрологическом диспансере в Баку, умерла при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает Report, случай произошел в психоневрологическом диспансере №1 в поселке Маштага Сабунчинского района.

Согласно информации, находящаяся на лечении в диспансере 52-летняя Татьяна Дмитриева была обнаружена мертвой в кровати. Ее тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование правоохранительными органами.