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    В психоневрологическом диспансере в Баку зарегистрирован случай смерти

    По факту ведется расследование правоохранительными органами

    Баку. 25 января REPORT.AZ/ Женщина, находящаяся на лечении в психоневрологическом диспансере в Баку, умерла при неизвестных обстоятельствах.    

    Как сообщает Report, случай произошел в психоневрологическом диспансере №1 в поселке Маштага Сабунчинского района.

    Согласно информации, находящаяся на лечении в диспансере 52-летняя Татьяна Дмитриева была обнаружена мертвой в кровати. Ее тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. 

    По факту ведется расследование правоохранительными органами.

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