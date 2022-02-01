В прошлом месяце на освобожденных территориях обнаружены 32 противопехотные мины

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца.

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца.

Как сообщили Report в ANAMA, с 5 до 31 января в ходе работ по разминированию на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены и обезврежены 32 противопехотные мины, 27 противотанковых мин и 230 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 402,7 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября 2020 года по 31 января текущего года были обнаружены и обезврежены 10 540 противопехотных мин, 4 802 противотанковые мины и 13 444 неразорвавшихся боеприпасов. Таким образом, территория площадью 7 180 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.