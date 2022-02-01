О нас
Report Georgia
Аудио новости

В прошлом месяце на освобожденных территориях обнаружены 32 противопехотные мины

В прошлом месяце на освобожденных территориях обнаружены 32 противопехотные мины Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца.
Происшествия
1 февраля 2022 г. 15:36
В прошлом месяце на освобожденных территориях обнаружены 32 противопехотные мины

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца.

Как сообщили Report в ANAMA, с 5 до 31 января в ходе работ по разминированию на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены и обезврежены 32 противопехотные мины, 27 противотанковых мин и 230 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 402,7 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября 2020 года по 31 января текущего года были обнаружены и обезврежены 10 540 противопехотных мин, 4 802 противотанковые мины и 13 444 неразорвавшихся боеприпасов. Таким образом, территория площадью 7 180 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоNumber of mines found in liberated territories last month announced
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilən ərazilərdə ötən ay aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
26 января 2022 г. 15:54
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi