В пограничной зоне под Калининградом задержан азербайджанец из Москвы

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ В Калининградской области, в окрестности поселка Широкое Багратионовского района, пограничным нарядом задержан гражданин Азербайджана, 1983 года рождения.
Как передает Report, свое местонахождение в непосредственной близости к государственной границе он объяснил изучением местных достопримечательностей.
Однако осмотр личных вещей мужчины, работающего в одной из торговых компаний в Москве, явно указывал на его подготовку к незаконному пересечению государственной границы.
У иностранца, кроме европейской валюты, находились атлас автомобильных дорог РФ и СНГ, несколько перочинных ножей, мобильные телефоны и русско-французский разговорник, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области.
За нахождение в пограничной зоне без соответствующих разрешительных документов рассматривается вопрос о привлечении иностранца к ответственности согласно Российскому законодательству.
В ближайшее время гражданин Азербайджана будет передан в УФМС в городе Багратионовске.
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