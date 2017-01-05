Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 27 тыс. долларов.

Как сообщает Report, житель Баку Агаев Низам Гасанага оглу 1972 года рождения обратился в Хатаинское районное управление полиции (РУП) и заявил, что в декабре 2013 года в его отношении было совершено мошенничество.

В своем заявлении он отметил, что житель Баку Мирзоев Агазаман Зейнал оглу 1981 года рождения обманув его, взял у него 27 тыс. долларов США и не вернул.

По факту ведется расследование в Хатаинском РУП.