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    В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 27 тыс. долларов

    По факту ведется расследование в Хатаинском РУП

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 27 тыс. долларов.

    Как сообщает Report, житель Баку Агаев Низам Гасанага оглу 1972 года рождения обратился в Хатаинское районное управление полиции (РУП) и заявил, что в декабре 2013 года в его отношении было совершено мошенничество. 

    В своем заявлении он отметил, что житель Баку Мирзоев Агазаман Зейнал оглу 1981 года рождения обманув его, взял у него 27 тыс. долларов США и не вернул. 

    По факту ведется расследование в Хатаинском РУП.

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