Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В отношении жителя Абшерона совершено мошенничество на 620 тыс. долларов.

Как сообщает Report, столкнувшийся с фактом мошенничества житель Абшеронского района Эльхан Рафиг оглу Мурадов 1968 г.р. заявил об этом в правоохранительные органы.

Э. Мурадов заявил, что житель Абшеронского района Ильхам Карим оглу Хыдыров 1967 г.р. обманным путем забрал у него 620 тыс. долларов США и не вернул.

По его словам И. Хыдыров забрал деньги в период с декабря 2014 года по январь 2016 года.

По факту ведется расследование.