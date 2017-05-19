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    В отношении жителя Абшерона совершено мошенничество на 620 тыс. долларов

    По факту ведется расследование

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В отношении жителя Абшерона совершено мошенничество на 620 тыс. долларов.

    Как сообщает Report, столкнувшийся с фактом мошенничества житель Абшеронского района Эльхан Рафиг оглу Мурадов 1968 г.р. заявил об этом в правоохранительные органы.

    Э. Мурадов заявил, что житель Абшеронского района Ильхам Карим оглу Хыдыров 1967 г.р. обманным путем забрал у него 620 тыс. долларов США и не вернул.

    По его словам И. Хыдыров забрал деньги в период с декабря 2014 года по январь 2016 года.

    По факту ведется расследование.

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