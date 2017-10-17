В отношении стрелявшего в Баку в замначальника полиции мужчины и двух других лиц избрана мера пресечения - арест

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа, связанное с избранием крайней меры пресечения - ареста в отношении Кязыма Аббасова, Магомеда Исмаилова и Эмина Гасанова, задержанных в связи с вооруженным инцидентом в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева представление следственного органа было удовлетворено.

Согласно решению, в отношении все трех лиц избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что согласно информации, распространенной прокуратурой города Баку и Главным управлением полиции столицы, 14 октября в 19 часов в чайхане по улице Ш.Шамиля, 16 Сабаильского района неизвестные совершили хулиганство в отношении Мадатова Мушвига Исрафиль оглу, и, грубо нарушив общественный порядок, нанесли ему телесные повреждения рукояткой ножа.

По факту в Следственном отделе Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.1 и 221.3 УК.

15 октября в 04:00 во время оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского РУП для выявления причастных к преступлению лиц, на территории Низаминского района Баку находившиеся в автомобиле марки Lexus с государственным регистрационным номером 90-LT-997 лица открыли огонь в участвующих в операции полицейских. В результате был ранен замначальника по оперативным делам Сабаильского РУП, полковник полиции Ахундзаде Орхан Абдулла оглу.

Преступникам удалось сбежать с места преступления.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 29,120.1 УК.

Для продолжения следствия уголовные дела были переданы в производство прокуратуры Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников прокуратуры города Баку и Главного управления полиции города Баку были задержаны подозреваемые Кязым Аббасов, Магомед Исмаилов и Эмин Гасанов.

Они привлечены к следствию в качестве подозреваемых по ст. 221.2.1, 221.3, 120.2.3 и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК.

Необходимые следственные мероприятия по выявлению и привлечению к следствию других участников инцидента продолжаются.