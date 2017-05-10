В отношении Машаллаха Ахмедова возбужден гражданский иск на 50 тысяч манатов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжился судебный процесс по апелляционной жалобе из приговора в отношении известного футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова сын М.Ахмедова Тарлан Ахмедов представил суду камни, переданные пострадавшему Юсифу Азизову.

Ю.Азизов сказал, что один из камней не похож на отданные ему камни: "А другой камень похож".

Затем гособвинитель задал вопрос Ю.Азизову: "Согласитесь ли Вы в случае повторного заказа из Ирана такого же камня?"

Ю.Азизов ответил, что согласится и потребовал возмещения М.Ахмедовым нанесенного ему материального ущерба.

На суде адвокат Ю.Азизова заявил о возбуждении в связи с моральным ущербом гражданского иска на 50 тыс. манатов: "Кроме того, нанесен ущерб еще на 247 764 манатов".

Для возвращения камней М.Ахмедов попросил у суда одну неделю: "Требуемая Юсифом другая сумма является клеветой в отношении меня. Он отрицает привезенные из Ирана камни. Бог все видит".

Очередное заседание суда назначено на 17 мая.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М.Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

В августе прошлого года предварительное следствие по уголовному делу М.Ахмедова было завершено и материалы дела отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Однако прокуратура вынесла решение о возвращении уголовного дела в предварительное следствие. Дело было возвращено предварительному следствию.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.