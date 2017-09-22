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    В отношении лица, избившего в Баку водителя автобуса, избрана мера пресечения в виде ареста

    Рассмотрено представление следственного органа

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа относительно Джавидана Бадалова, избившего в Баку водителя автобуса.

    Как сообщает Report, на судебном процессе было зачитано постановление, согласно которому в отношении Дж.Бадалова избрана крайняя мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.

    Отметим, что инцидент произошел вечером 18 сентября на остановке близ станции метро "Мемар Аджеми".

    Водитель автобуса №135 Гудрет Ханзалы оглу Керимов был избит пассажиром. Пострадавший водитель был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Транспортная компания обратилась в связи с инцидентом в правоохранительные органы.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 19-го отделения полиции и отдела уголовного розыска Насиминского РУП удалось установить, что водитель был избит жителем Хырдалана 27-летним Джавиданом Бадаловым.

    Дж.Бадалов был задержан.

    Он обвиняется по ст. 221.1 (хулиганство) УК.

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