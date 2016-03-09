​В отношении лиц, занимавшихся производством поддельных моющих средств, возбуждено уголовное дело

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследуется информация, поступившая из Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики касательно производства ООО Alafarah LTD поддельных моющих средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследований появились подозрения на причастность должностных лиц ООО к производству представляющих опасность для человеческого организма поддельных моющих средств "BOÇ", "Blanco", "Formil", "W5", "AFAMİA" и "Bleacher". По факту возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 (обман потребителей или производство и продажа продукции плохого качества) и ст. 308.1 (злоупотребление служебным положением) УК.

В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.