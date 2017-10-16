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    В отношении Аслана Исмайлова возбуждено уголовное дело

    Сегодня он будет допрошен в управлении полиции

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В отношении юриста Аслана Исмайлова возбуждено уголовное дело.

    Как передает Report, об этом сообщил сам А. Исмайлов.

    По его словам, в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 221 Уголовного кодекса (хулиганство): "В эти минуты мне позвонил следователь Бинагадинского районного управления полиции Ильгар Гамидов и сообщил, что на основании заявления судьи Бинагадинского районного суда Рашада Алиева прокурор Бинагадинской районной прокуратуры Назим Иманов в отношении меня возбудил уголовное дело по части первой статьи 221 (хулиганство) Уголовного кодекса. Сегодня в 15:00 я буду на допросе в управлении полиции".

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